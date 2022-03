Barrages Mondial-2014 : «CR7» qualifie le Portugal, la France s'envole aussi

La France, le Portugal, la Croatie et la Grèce sont les quatre derniers qualifiés européens, mardi soir, pour le Mondial-2014 au Brésil.

Le Portugal s'est qualifié pour le Mondial-2014 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, et à une belle victoire contre Suède (3-2), mardi à Solna. Il fallait un vaincu entre la star du Real Madrid et celle du Paris SG, Zlatan Ibrahimovic, et c'est Ronaldo qui a remporté le duel sans contestation. Trois ballons sur lesquels il était lancé à pleine vitesse et trois tirs imparables (50e, 77e, 79e) ont permis à Ronaldo d'égaler le record de buts en sélection de Pauleta. Les Portugais, qui ne manquent plus une grande compétition depuis 2000, ont comme quatre ans auparavant démontré qu'ils méritaient plus de jouer une Coupe du monde que la Suède. Ils emmèneront au Brésil un attaquant dont la vitesse phénoménale balle au pied et l'adresse face au but servent bien un collectif aux performances inégales.

Mardi, l'équipe lusitanienne a signé un excellent match, restant appliquée, patiente et sereine de bout en bout. Le barrage retour a beaucoup ressemblé à l'aller, avec un score plus généreux que le 1-0 de Lisbonne. Ronaldo s'est démené sur le front de l'attaque et a été récompensé en deuxième période. Ibrahimovic a été moins en vue, et pourtant il signe un doublé (une tête à la 68e, un coup franc direct à la 72e) qui le place à un seul but du record de buts en sélection. Après ces deux buts signés Zlatan, la Friends Arena a cru à l'exploit pendant cinq minutes, car il n'en manquait qu'un troisième. Mais Ronaldo était tellement supérieur à la défense jaune et bleue que la défaite suédoise est logique.

Ibrahimovic n'ira pas au Brésil

Le Madrilène a même raté de peu le quadruplé dans les arrêts de jeu de la seconde période, à un moment où Isaksson était complètement abandonné par ses coéquipiers. Les Suédois ont été heureux de parvenir à la pause avec un 0-0, les plus grosses occasions de la première période étant portugaises. Chambré par le public lors de l'échauffement, Ronaldo a envoyé une frappe du gauche dans les bras d'Isaksson (35e) puis voyait sa reprise du droit passer au dessus (36e). Il n'était pas plus heureux en déposant un centre sur la tête d'Almeida, qui ne cadrait pas (39e), et il envoyait une frappe dans les nuages (43e).

Les Suédois auraient aimé marquer plus tôt, et ont poussé lors du premier quart d'heure. Leur possession s'est avérée vaine, et la première occasion a montré qui était favori: une tête de Bruno Alves détournée en corner par Isaksson (15e). La Suède pourra ressasser ses lacunes, et penser à un renouvellement car beaucoup de ses cadres vieillissent, à l'image de Källström qui a signé la seule frappe cadrée suédoise de la première période (42e). Ibrahimovic a dit vouloir jouer au moins l'Euro-2016 en France, si la Suède se qualifie. Le Mondial-2018, lors duquel il aura 36 ans, semble un objectif difficile.

Et un, et deux, et trois zéro

Battue 2-0 en barrage aller, l'équipe de France a réalisé un immense exploit en dominant l'Ukraine 3-0 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout pour obtenir son billet pour le Mondial-2014 au Brésil, mardi, dans un Stade de France chaud bouillant. Les Bleus ont sans aucun doute signé l'une des pages les plus marquantes de leur histoire. Personne ne croyait réellement aux capacités de rebond et de réaction d'une équipe totalement à côté de son sujet, vendredi, à Kiev.

Mais elle a réussi à renverser la situation dans une ambiance de feu rarement vue au SDF, évitant une humiliation de plus au football français, 20 ans quasiment jour pour jour après l'échec contre la Bulgarie (2-1) qui l'avait privée de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Les spectres de cette défaite et de cette dernière phase finale manquée étaient dans toutes les têtes mais les troupes de Didier Deschamps ont fait fi de la pression et de la tension pour obtenir leur qualification au bout d'une soirée qui fera date. Remontés comme des pendules, les Bleus ont débuté la rencontre tambour battant, à mille lieux de l'apathie dont ils avaient fait preuve quatre jours plus tôt. Après plusieurs salves, Mamadou Sakho a ouvert le score de près à la suite d'un tir de Franck Ribéry repoussé par le gardien ukrainien (22e).

La FFF respire

Le Stade de France n'a même pas eu le temps de déplorer le but refusé injustement à Karim Benzema (28e) pour une position de hors-jeu puisque l'attaquant Madrilène a remis les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux rencontres sur une reprise entachée cette fois d'une position illicite (34e). L'exclusion de Yevgen Kacheridi pour un 2e carton jaune (47e) a encore un peu plus facilité la tâche des Français avant la délivrance sur une réalisation contre son camp d'Oleg Gusev (72e). «Et un, et deux, et trois zéro» pouvait alors scander un public aux anges. L'équipe de France est au Brésil et avec elle c'est toute la FFF qui respire. Didier Deschamps revient aussi de très loin. Le sélectionneur se savait en première ligne en cas d'élimination et son passé de champion du monde ne l'aurait pas épargné à l'heure du bilan.

Mais l'ex-capitaine de la bande à Zidane a visiblement trouvé les mots pour remobiliser un groupe qui semblait ne pas avoir conscience de l'importance de l'événement. Le technicien tricolore a pris des risques et a joué son va-tout en changeant de dispositif tactique, abandonnant son 4-2-3-1 pour un 4-3-3 qui a démontré toute son efficacité. Mais ce sont surtout les changements d'hommes qui ont fait toute la différence. Exit Éric Abidal, Samir Nasri et Olivier Giroud, au premier rang des accusés après la déroute de vendredi.

Valbuena tient son rang

Avec Yohan Cabaye, Deschamps a trouvé un régulateur hors pair au milieu alors que Mathieu Valbuena, débarrassé de l'ombre de Nasri, a parfaitement tenu son rang côté droit. Une belle revanche pour le Marseillais, étrangement laissé de côté au coup d'envoi à Kiev. Même constat pour Benzema, titularisé après avoir débuté les quatre derniers matches de l'équipe de France sur le banc de touche. Son 18e but en 64 sélections vaut de l'or. Le joueur du Real Madrid a même eu la balle de la qualification après un service de Ribéry mais son tir est passé au-dessus (58e). Et «Francky» dans tout ça? Le Bavarois, muselé en Ukraine, a été beaucoup plus en réussite même s'il n'a pas trouvé l'ouverture mais il aura eu le mérite de ne cesser de provoquer, avant de finir par faire craquer son adversaire direct, Kacheridi.

Avec une telle implication collective, un état d'esprit irréprochable et une volonté enfin affichée de jouer en équipe, l'équipe de France ne pouvait pas craindre grand-chose. La voilà au paradis du football, le Brésil, au grand soulagement de tout un pays.

(L'essentiel Online/AFP)

Barrages du Mondial 2014: Allers, 15 novembre: Portugal - Suède 1 - 0 Ukraine - France 2 - 0 Grèce - Roumanie 3 - 1 Islande - Croatie 0 - 0 Retours le 19 novembre Suède - Portugal 2 - 3 France - Ukraine 3 - 0 Roumanie - Grèce 1 - 1 Croatie - Islande 2 - 0