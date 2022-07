Succession de Boris Johnson : Craintes soulevées pour l’objectif de neutralité carbone

Le président de la COP26, Alok Sharma, a appelé dimanche les candidats au poste de Premier ministre britannique à ne pas renoncer à l’objectif de neutralité carbone du Royaume-Uni. Sur les cinq candidats encore en lice pour succéder à Boris Johnson à Downing Street, seul l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak n’a pas remis en question l’objectif du pays, et les leviers pour l’atteindre, en matière de neutralité carbone d’ici 2050. La secrétaire d’État Kemi Badenoch s’est montrée réticente à tenir les objectifs tandis que la cheffe de la diplomatie Liz Truss et l’ancienne ministre de la Défense ont appelé à «repenser» la façon d’atteindre l’objectif.

Débat télévisé dimanche soir

«J’espère que tous les candidats réalisent pourquoi c’est si important pour les électeurs (…) Et j’espère que nous verrons, particulièrement chez les deux derniers candidats, des engagements très clairs» sur le sujet. Interrogé sur sa possible démission si de tels engagements n’étaient pas tenus, M. Sharma a affirmé «ne rien écarter». «On verra. Je pense qu’il faut voir où en sont les candidats. Et qui termine à Downing Street.»