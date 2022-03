Crash de Madrid: aucune alarme n'a retenti

Un rapport préliminaire de l'aviation civile espagnole a confirmé qu'aucun signal n'a alerté les pilotes d'un dysfonctionnement de l'avion de la Spanair.

Parallèlement «durant tout l'intervalle compris entre la mise en marche des moteurs en position parking et la fin de l'enregistrement de la boîte noire, les valeurs enregistrées de déflexion des flaps ont été de 0», autrement dit, les volets déployés à l'arrière des ailes au décollage pour accroître la portance de l'avion n'ont pas fonctionné.

Un élément déterminant qui explique la raison pour laquelle l'appareil s'est élevé de 12 mètres avant de virer légèrement sur la gauche, puis plus brusquement sur la droite, avant de s'écraser.

Mais il en supprime les aspects les plus controversés, indiquant que «l'enquête se poursuit» et que des «analyses exhaustives» seront nécessaires pour parvenir à des conclusions définitives sur les causes de la pire catastrophe aérienne en Espagne depuis 25 ans.