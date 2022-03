Accusations de la Pologne : Crash de Smolensk: la Russie responsable?

Le parquet polonais va inculper des contrôleurs aériens russes pour avoir «volontairement» provoqué le crash de Smolensk, qui avait fait 96 morts dont le président Lech Kaczynski.

Le gouvernement du parti nationaliste Droit et Justice (PiS), qui soutient l'hypothèse d'un attentat, mène sa propre enquête sur cette catastrophe, qui selon l'ancien gouvernement libéral était due à des erreurs humaines et à de mauvaises conditions météo. Une nouvelle analyse de preuves, dont des enregistrements des conversations entre l'avion présidentiel et la tour de contrôle de Smolensk, «a permis aux procureurs de formuler de nouveaux chefs d'inculpation contre deux contrôleurs aériens, citoyens de la Fédération de Russie, ainsi qu'à une troisième personne qui se trouvait alors dans la tour de contrôle», a déclaré à la presse le procureur en chef adjoint Marek Pasionek.