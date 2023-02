Le ministère va contacter l’Enfant Roi pour «analyser la situation»

Si lundi, le fondateur du groupe de crèches L’Enfant Roi, Pierre Godard, assurait que «l’affaire était close» , de nouveaux témoignages sont apparus mardi sur une pétition lancée en fin de semaine dernière par des salariés et ex-salariés. Ils y dénoncent les conditions de travail, un manque de personnel et un manque de respect de la part du management.

Interrogé par L’essentiel sur cette pétition, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué mardi que «la direction générale du ministère contactera le gestionnaire des structures L’Enfant Roi pour analyser la situation». Plus globalement, le ministère rappelle que les crèches sont contrôlées par des agents régionaux concernant la qualité pédagogique des structures et par des agents de la direction générale compétente du ministère pour les questions de conformité aux conditions de l’agrément (ratio d’encadrement, financement, etc.).