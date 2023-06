Ils retrouvent leur bébé de 2 ans ivre à la garderie

Selon le média en ligne, le 22 mars 2022, les parents sont appelés par la crèche vers midi, quatre heures après y avoir déposé leur enfant, parce que celui-ci est très malade. Le bébé, alors âgé de 2 ans et 3 mois, est hospitalisé aux urgences pédiatriques. Douze heures plus tard, le diagnostic tombe: le petit enfant est ivre. Il a 0,3 g d’alcool dans le sang.

Syndrome d’auto-brasserie et médicament exclus

Selon la première expertise, le bébé n’a pas pu être intoxiqué par un médicament. Elle a écarté aussi l’hypothèse du syndrome d’auto-brasserie, une maladie rare qui provoque une intoxication alcoolique en transformant les sucres contenus dans le bol alimentaire en éthanol. Seule une absorption d’alcool a pu rendre malade le bébé, conclut l’enquête. Sans déterminer où, comment et quand cela a pu se produire.

«Les parents sont en quête de vérité et c’est bien normal», explique l’avocat du couple, Hugo Ferri, cité par le média. «Ils veulent protéger leur enfant et faire taire les rumeurs. Il y a incontestablement eu des négligences et un défaut manifeste de sécurité. S’il n’y a pas une responsabilité individuelle, il peut y avoir la responsabilité d’une personne morale».