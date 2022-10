Emprunt au Luxembourg: Crédit à la consommation: les taux au plus haut depuis 7 ans

Le taux d'intérêt d'un tel crédit était de 3,45% en août, a indiqué mardi la Banque centrale du Luxembourg (BCL). Soit un point de plus qu'il y a un an. Il faut remonter à décembre 2015 (3,79%) pour trouver un taux plus élevé. Entre-temps, en mars 2017, il était tombé à 1,29%. Même chose pour le taux fixe des crédits immobiliers qui atteint des sommets: 2,85% pour des crédits d'une durée de plus de 10 ans. Du jamais vu depuis août 2013. Le taux variable, lui, se situe à 1,36% en août contre 1,34% en juillet.