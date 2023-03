Secteur bancaire: Crédit suisse continue à s'effondrer et entraîne UBS dans sa chute

Les places asiatiques ont été les premières à souffrir : Tokyo a lâché 1,42%, Shanghai 0,48% et Hong Kong abandonnait 2,50% vers 9h15. La forte baisse des cours du pétrole et la montée des «valeurs refuge» que sont l'or et le yen sont d'autres indices suggérant que les investisseurs sont «toujours effrayés», a relevé Stephen Innes de SPI Asset Management.

Après une opétrationde sauvetage qui n'a pas rassuré les investisseurs, lL'action de Credit Suisse chutait lundi matin en dessous du prix de l'offre d'UBS, s'effondrant de plus de 62% et le titre UBS cèdait plus de 13%. Dans la foulée de cette annonce, les banques centrales américaine, européenne, de Suisse, d'Angleterre, du Canada, du Japon mènent une action coordonnée pour améliorer l'accès aux liquidités, une mesure exceptionnelle pour rétablir la confiance dans le système financier.

Les détenteurs d'obligations mis à contribution

Nouveau coup dur pour les banques

En Europe, l'indice sectoriel des banques, le Stoxx Europe 600/Banks, reculait de plus de 5% à 9h25. Les françaises BNP Paribas et Société Générale perdaient plus de 6%, Deutsche Bank plus de 9%, Commerzbank plus de 7% à Francfort. A Londres, HSBC lâchait plus de 4%, Standard Chartered plus de 7%.