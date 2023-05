Mal utilisée, la crème solaire peut devenir votre pire ennemie

Les premiers rayons du soleil refont leur apparition, les vêtements se font plus courts et plus légers, laissant à nouveau respirer la peau après des mois passés sous d'épaisses couches. Mais il y a une chose à ne pas oublier: la crème solaire, bien sûr! Vous vous dites que celle de l’année dernière fera encore l’affaire? Après tout, vous voulez éviter le gaspillage et n’avez pas envie de racheter un nouveau tube... Vous devinez sans doute déjà la suite: ce n'est pas une bonne idée, dans certains cas, vous prenez même un très gros risque.