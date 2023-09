Les crèmes solaires nuisent aux coraux

L’agence a étudié 53 substances et leurs effets sur le corail.

L’Agence de sécurité sanitaire (Anses) a été saisie en 2018 par le gouvernement français, conjointement avec l’Office français de la biodiversité (OFB). Il s’agissait alors d’étudier 53 substances (filtres UV, hydrocarbures, pesticides, métaux) et leurs effets sur le corail. «L’expertise montre que la moitié des substances évaluées peut présenter des risques pour les récifs coralliens et contribuer à leur dégradation», conclut l’Anses, dans son rapport publié lundi.

«L’Agence alerte sur le fait que, faute de données disponibles, ce nombre est très probablement sous-estimé», précise-t-elle. L’étude dévoilée lundi s’est appuyée principalement sur des données disponibles en Guadeloupe, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. En conclusion, l’Anses recommande de créer ou de renforcer la surveillance et le suivi des substances chimiques, de limiter les rejets de substances dangereuses à la source et d’améliorer les réseaux d’assainissement des eaux usées.