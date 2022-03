Insolite : Criblé de dettes, il propose de gagner sa maison

Un père de trois enfants sans activité professionnelle depuis deux ans, a tenté un pari audacieux pour éponger ses dettes : organiser un concours payant sur Internet avec sa demeure en gros lot.

«Grâce aux droits d’inscription au jeu qui s'élèvent à 30 euros, nous allons pouvoir couvrir le prix de la maison et faire face aux différents frais liés aux taxes, au crédit, aux frais de notaire, d’huissier... ce qui nous permettra d’être sauvés», a expliqué Stéphane Iglicki, qui n'arrive pas à vendre son bien, d’une surface habitable de 700 m2, agrémenté d'un terrain de 3 000 m2, au prix du marché (entre 400 et 600 000 euros).

Pour participer, le joueur doit s'inscrire sur le site dédié , payer via une plate-forme sécurisée et répondre à une série de questions, différentes pour chaque partie, durant 2 minutes précisément. «Le joueur qui aura obtenu le plus gros score remportera la maison», explique l'organisateur du jeu, âgé de 39 ans. Le règlement précise qu’en cas d’insuffisance du nombre de participants, «Stéphane Iglicki se réserve la possibilité d'allonger la durée du jeu de six mois renouvelables (...) voire l’annuler purement et simplement en remboursant les personnes ayant déjà participé».