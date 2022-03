Criblé de dettes, Romario envisage de rechausser les crampons

L'ancien attaquant et champion du monde brésilien qui, à 43 ans, croule sous les ennuis financiers et judiciaires vient de vendre son appartement pour plus de 4 millions de dollars et rejouerait bien au foot.

afp

L'appartement de Romario, situé dans une zone résidentielle du bord de mer de Rio de Janeiro, a été vendu aux enchères pour 4,37 millions de dollars en 20 minutes à une société immobilière de Sao Paulo, selon une télévision locale. L'appartement, de 800 m2 en penthouse, était estimé à 4,86 millions par les experts. L'argent ne reviendra pas directement à Romario mais doit être mis sous séquestre par la justice pour couvrir les dettes de l'ancien champion du monde de 1994.

Les ennuis de Romario ne sont pas réglés pour autant puisqu'il doit purger une condamnation de trois ans et demi de prison, payer une amende de 900 000 dollars pour évasion fiscale, et est toujours l'objet d'une enquête policière pour jeu illégal. À la mi-juillet, il avait passé 22 heures en garde à vue au commissariat de Barra de Tijuca (ouest de Rio), à l'issue de laquelle il avait accepté de payer 45 000 dollars d'arriérés de pension alimentaire à sa première épouse mère de deux de ses sept enfants.

C'est dans ce contexte que Romario, qui n'a pas joué depuis novembre 2007, a annoncé qu'il comptait rejouer avec le club de 2è division America de Rio de Janeiro. «Je jouerai un ou deux matches officiels, pour réaliser le rêve de mon père», a déclaré Romario à la presse. Son père, Edevair, récemment décédé, était un supporteur inconditionnel de l'America.