Violences au Luxembourg: «Crier, faire du bruit!» Comment réagir en cas d'agression?

Au parc Monterey, à Luxembourg, lundi, trois individus ont réclamé son sweat et son sac à un jeune homme. Comme il n’obtempérait pas assez vite, ils l’ont attaqué avant de s’enfuir avec ses biens. C’est le dernier de quatre vols avec violence signalés depuis moins d'une semaine.

Face à ces situations prenant au dépourvu, la police livre des conseils. «Il faut contacter le 113 au plus vite pour que nous puissions envoyer les policiers se trouvant dans les alentours appréhender les auteurs. Et nous donner le plus de détails possible: description des auteurs, par où ils ont fui…», insiste Marc Ragnacci, responsable du Service national de prévention de la criminalité.

«Crier, faire du bruit»

Pour dissuader les agresseurs et alerter les passants, il conseille de «crier, de faire du bruit». Et de «s’adresser directement à un passant: »Vous avec le manteau bleu, aidez-moi!«. Car, les gens font souvent mine de ne rien voir». La police en sait quelque chose. «Il nous est arrivé d’organiser des simulations de vols dans l’espace public, pour voir comment les gens réagissaient». Conclusion: «Le public manque un peu de courage civique», note Marc Ragnacci. Chaque cas est différent. «Seul contre trois, il ne sert à rien de se défendre et risquer un coup de couteau pour une montre. Nous invitons les gens à donner leurs objets de valeur».

On peut aussi fuir ou s’opposer physiquement à l’auteur, «si on s’en sent capable. Pour la victime, cela peut se justifier par de la légitime défense, pour un témoin par le secours à une personne en danger. Mais l’acte doit être proportionné», dit le responsable en rappelant que des armes comme les bombes lacrymo «sont prohibées».