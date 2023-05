Présidentielle en Turquie: «Cris, panique et chaos» dans un bureau de vote d’Amsterdam

La bagarre a éclaté dimanche soir peu avant la fermeture du bureau de vote du centre de conférence RAI après une altercation entre représentants de partis adverses, selon la TV publique NOS. Interrogée par l’AFP, la police a indiqué qu’une enquête avait été ouverte, sans faire plus de commentaires dans l’immédiat. Selon NOS, citant un responsable de manière anonyme, il s’agissait d’un «incident important». Selon un témoin, «il y a eu des cris, de la panique et du chaos». Le calme est revenu quelques heures plus tard.