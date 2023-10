Crise à Lyon: «L'un des entraîneurs les plus nuls…»: Enervé, Fabio Grosso annule l'entraînement

L'entraîneur italien Fabio Grosso présente un bilan peu flatteur de trois défaites et un match nul depuis sa nomination en septembre.

«J'ai essayé d'avoir des gens du vestiaire, et je les ai eus. Je ne vais pas dire les noms car ça peut les mettre en difficulté», a expliqué l'ex-joueur du PSG qui anime désormais l'émission de radio «Rothen s'enflamme». «Mais Grosso, il est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut « le voir ». Il y a des joueurs expérimentés voire très expérimentés qui m'ont même dit qu'il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu'ils ont eus. Il s'est mis tout le monde à dos... » a lâché Jérôme Rothen.