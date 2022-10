«Crise de panique»: un train bondé à Bettembourg fait réagir

Si la grève de la SNCF a particulièrement perturbé le trafic ferroviaire mardi, la ligne Luxembourg-Nancy était encore impactée par «un préavis de reprise du travail» tombé trop tard et la poursuite du mouvement social par certains salariés. Mercredi soir, seuls six trains sur 13 ont circulé entre 16h et 19h sur la ligne Luxembourg-Metz-Nancy.