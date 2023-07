«Crise historique» du bâtiment: vaguelette ou vrai tsunami?

Le ralentissement de l'activité du bâtiment n'a pas le même impact partout. VINCENT LESCAUT

Évoquant une «crise historique» du secteur du bâtiment, la Chambre de commerce et la Fédération des artisans craignent la suppression de 4 600 emplois dans le secteur. «Il s’agit d’une vague qui frappera d’abord les sociétés de gros œuvre en fin d’année, avant de se répercuter en 2024 sur le génie technique et le parachèvement, soit les différents corps de métier affectés aux finitions», précise Christian Reuter, secrétaire général adjoint à la Fédération des artisans. «Car il faut entre un an et 18 mois pour boucler un chantier».

Spécialisé dans le gros œuvre, JD Construction, à Tarchamps, a anticipé ce ressac. «Nous nous sommes diversifiés depuis quelques années», relate le patron, Christopher Simons. «Seuls les promoteurs, grands ou petits, qui ne s’occupent que de la partie promotion du logement, vont être très impactés», relève-t-il. Le patron de 30 salariés confirme la chute de 72% de ventes d’appartements neufs au premier trimestre 2023 avancée par la Chambre des métiers, qui correspond à une réduction de 1.500 logements. Et s’il «ne ressent pas du tout la crise actuellement» et va même «embaucher deux nouveaux collaborateurs après les congés collectifs», Christopher Simons avoue toutefois que «le carnet de commandes se remplit certes moins facilement, mais la demande est là, les affaires sont un peu plus dures à signer».

«Gel des embauches»

D’une autre envergure, la société Costantini, avec ses 775 collaborateurs, déclare «avoir ralenti le recrutement depuis le mois de mars, dans un souci de préserver l’emploi existant». Ce «gel des embauches» correspond à «une maîtrise de l’activité», pour la société qui n’est pas seulement active dans le gros œuvre et qui avoue qu’elle «ne va pas avoir une hausse du chiffre d’affaires cette année».

Si la «crise historique» du bâtiment n’ébranle pas la société Costantini, elle est «un peu pressentie» du côté de CRS Thermic, à Dippach. Antonio De Sousa, le patron de 25 salariés, anticipe en effet «une baisse à venir pour la fin de l’année ou peut-être le début de l’année prochaine». En guise de matelas confortable, la société spécialisée dans le chauffage et les sanitaires possède «encore pas mal de commandes de l’année dernière. Mais cela devrait s’avérer beaucoup plus compliqué pour les jeunes entreprises», glisse le patron.

Relativement à l’aise, les Carrelages Domingues, à Soleuvre/Sanem le sont aussi, car «nous travaillons dans des résidences, mais aussi pour l’État; or, l’État construit beaucoup, et les commandes affluent pour l’année prochaine», dit un responsable de l’entreprise qui emploie 28 salariés. Lequel avoue néanmoins que «2023 est beaucoup plus calme que 2022».

Et lorsque l’OGBL souligne les 546 postes vacants «dans tous les corps de métier, maçons, coffreurs, électriciens, …» recensés fin mai sur le site de l’Adem, Christopher Simons, patron de JD Construction emboîte ce pas: «je suis à la recherche de maçons qualifiés», tout comme la société Costantini, prête à étoffer son service «Étude de prix». Chez les Carrelages Domingues, trois personnes viennent juste d’être embauchées, mais «nous ne sommes pas en demande actuellement vu notre volume d’activité».

Signe du grand péril qui plane sur l’ensemble du secteur, la Fédération des entrepreneurs de construction et le Groupement des entrepreneurs ont contacté les syndicats pour signer un plan sectoriel de maintien dans l'emploi. L’avenir nous apprendra si cette mesure était ou non justifiée.