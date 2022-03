Crise oblige, les Islandais achètent des montres

Frappés de plein fouet par la crise financière internationale et la dévaluation de leur devise, les Islandais semblent avoir fait des montres de luxe une valeur-refuge.

En un an, la devise islandaise, la couronne, a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar, provoquant un cruel manque de liquidités sur l'île et entraînant l'effondrement de son système bancaire hypertrophié.