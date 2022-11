Clash chez les Portugais?: «Cristiano a demandé à Bruno Fernandes s'il était venu en bateau»

La séquence, très courte, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux mardi. On y voit les joueurs retenus pour disputer le Mondial avec le Portugal arriver en sélection. Et au moment de se dire bonjour dans le vestiaire, l'attitude réciproque de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes a fait réagir les observateurs, y voyant un échange glacial sur fond de défiance après l'interview récente accordée par CR7, dans laquelle il critique vivement Manchester United. Club anglais où évolue aussi Bruno Fernandes.