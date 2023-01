Cantona tacle CR7 : «Cristiano doit admettre qu'il n'a plus 25 ans»

Éric Cantona n’a pas mâché ses mots au moment de critiquer l’attitude de la star portugaise, en marge du derby entre Manchester United et City, samedi en Angleterre.

Éric Cantona contre Cristiano Ronaldo. Deux légendes qui ont marqué l’histoire de Manchester United. Mais qui n’ont pas clos leur chapitre au «Théâtre des Rêves» de la même manière. Le Français de 56 ans a tiré sa révérence en tant qu’icône des Red Devils, le Portugais quittant la scène par la petite porte, direction l'Arabie saoudite, Al-Nassr et ses 400 millions. «CR7 ne comprend pas que les choses ont changé. Il est revenu ici et United n’était plus le club qu’il avait quitté», a expliqué le King dans un entretien accordé au Manchester Evening News avant le derby remporté 2-1 par ManU face à City.

Avant d’enchaîner: «Il y a deux types de joueurs à la fin d’une carrière. Ceux qui veulent jouer toutes les rencontres parce qu’ils pensent qu’ils ont encore 25 piges. Et ceux qui comprennent qu’ils n’ont plus 25 ans et qu’ils sont là pour aider les jeunes. Ils sont conscients qu’ils ne peuvent plus disputer tous les matches.»

«La fin d’une carrière, c’est comme la mort»

Celui qui a raccroché ses crampons à 31 ans au sommet de son art prend comme exemple Ryan Giggs avec United, ou encore Zlatan Ibrahimovic et Paolo Maldini avec l’AC Milan. «Je pense que Ronaldo n’a pas réalisé – et il ne réalise toujours pas – qu’il n’a plus 25 printemps. Il est simplement plus âgé et, au lieu de se plaindre de ne pas jouer certains matches, il aurait dû accepter sa situation et se dire qu’il allait aider les jeunes.»

Pas seulement dans le football mais dans tous les domaines de la vie. «On doit accepter qu’on va mourir un jour. C’est difficile à admettre mais il le faut. La fin d’une carrière, c’est comme la mort, une petite mort, exemplifie Cantona, quatre fois champion d’Angleterre avec ManU. Vous devez commencer quelque chose d’autre. Et avant de périr, vous vieillissez. Vous n’avez pas le choix», conclut le «philosophe», aussi connu pour avoir été suspendu plusieurs mois après un coup de pied sur un fan adverse.