Football : Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, c'est officiel

Le club saoudien a annoncé l'arrivée de la méga-star portugaise sur son compte Twitter.

C'est officiel! Le club saoudien Al-Nassr a annoncé sur son compe Twitter l'arrivée de Cristiano Ronaldo, photos du portugais avec le maillot de sa nouvelle équipe à l'appui. «Ronaldo a officiellement signé un contrat de deux ans et demi. L'opération coûtera plus de 200 millions d'euros et Ronaldo arrivera la semaine prochaine», a expliqué un proche du club à l'AFP. «Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent», a déclaré Ronaldo, qui portera, bien sûr, le N°7.

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, le Portugais renonce donc à ses ambitions au plus haut niveau européen mais signe, à 37 ans, un transfert retentinssant. Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United.

Retour décevant à Manchester

Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l'histoire de la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro-2016. Mais Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram, reste sur une expérience décevante à Manchester United, le club où il s'est révélé sur la scène internationale entre 2003 et 2009 et où il est revenu en août 2021 après ses passages au Real Madrid (2009-18) et à la Juventus (2018-21).

Depuis l'été dernier, Ronaldo cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé. Dans une interview acerbe en novembre, juste avant le Mondial, il s'en est pris à ses entraîneurs, passés et présents, à ses dirigeants et à ses anciens équipiers, sans une once d'autocritique sur ses propres manquements. Dans la foulée, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat «d'un commun accord».

Durant le dernier Mondial, son temps de jeu a été limité et le Portugal a été éliminé en quarts de finale. Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté neuf titres de champion d'Arabie saoudite, le dernier en 2019.