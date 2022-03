Wayne Rooney : «Cristiano Ronaldo a besoin qu'on l'admire»

Avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie samedi soir, Wayne Rooney a fait quelques commentaires sur l'attaquant portugais.

Wayne Rooney s’apprête à débuter la Coupe du Monde 2014, au sein de l’équipe d’Angleterre. À cette occasion et afin de promouvoir son dernier livre, «My Decade in the Premier League», le footballeur a répondu aux questions des journalistes, comme le rapporte le Daily Star. Interrogé sur ses ambitions personnelles, Rooney déclare notamment qu’il ne voit pas l’intérêt de récolter des prix: «Je ne suis pas le genre de joueur qui a besoin de ça, a-t-il affirmé, pas comme Cristiano Ronaldo. Lui en a besoin et il veut être admiré pour ça. Je préfère gagner en équipe, lui a besoin d’avoir ses moments. J’ai gagné le prix du meilleur joueur de l’année et c’est loin d’être aussi agréable que de gagner avec Manchester United».