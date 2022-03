Cristiano Ronaldo a déjà remplacé son ex

La star de l’équipe portugaise de football n’a pas voulu des avances de Paris Hilton mais a succombé au charme du top modèle italien Laetizia Filippi.

Selon le journal britannique The Sun, c’est cette rencontre qui aurait poussé Cristiano Ronaldo à mettre un terme à sa relation de sept mois avec Nereida. Interrogée à ce sujet par la presse italienne, Laetizia Filippi a déclaré: «Nous avons dîné ensemble avec des amis. C’est sympa de connaître Ronaldo». Totalement sous le charme, le footballeur lui a envoyé des fleurs et l’aurait revue pour concrétiser leur relation.

L’agent du mannequin italien a déclaré: «Elle et Ronaldo sont de très bons amis. Ils se sont rencontrés à Capri où ils passaient tous deux des vacances et sont restés en contact depuis».

Laetitzia Filippi, qui est âgée de 30 ans, a terminé troisième à l’élection de Miss Italie en 1994 et mène depuis une carrière de mannequin. Elle a également participé à des émissions de téléréalité italienne.