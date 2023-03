Football : Cristiano Ronaldo a vécu un match cauchemardesque en Arabie saoudite

Chambré par les fans adverses, coup franc raté, défaite et perte du fauteuil de leader: la star portugaise a traversé une soirée délicate lors du match au sommet contre Al-Ittihad, jeudi soir.

Après l’idylle des débuts, le coup d’arrêt. Depuis son arrivée à Al-Nassr, début janvier, Cristiano Ronaldo surfait sur une bonne dynamique: les stats étaient au rendez-vous (huit buts en sept matches, dont un quadruplé et un triplé), comme les résultats collectifs (cinq victoires et un nul pour une seule défaite toutes compétitions confondues). Jusqu’à ce jeudi soir et le couac face à Al-Ittihad.