Réseau social : Cristiano Ronaldo bat un record sur Instagram

La star portugaise de Manchester United est la première personne à franchir le seuil des 400 millions d’abonnés sur le réseau social.

Dans le classement des personnes les plus suivies sur Instagram, on trouve après Cristiano Ronaldo, la starlette Kylie Jenner (308 millions d’abonnés) et le footballeur Lionel Messi (306 millions).