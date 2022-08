Football/Premier League: Cristiano Ronaldo, cible n1 des insultes sur Twitter

Deux joueurs de Manchester United, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, ont été les joueurs de Premier League ayant reçu le plus d'insultes sur Twitter lors de la première partie de saison 2021-2022. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée entre le 13 août 2021 et le 24 janvier 2022 par l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, l'Ofcom, et partagée par la BBC.