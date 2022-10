Football : Cristiano Ronaldo de retour à l’entraînement avec MU

L’entraîneur Erik Ten Hag, qui avait décidé de sa mise à l’écart pour un match et qui a rencontré le Portugais mardi matin, dévoilera mercredi en conférence de presse si le joueur sera du voyage en Moldavie. Mais on ne sait rien de ce que les deux hommes se sont dit en tête à tête. Selon le journal britannique le «Daily Mail», la rencontre s’est très bien passée.

«CR7» a commencé les quatre rencontres européennes jusqu’ici, dont trois disputées en intégralité, pour un but et une passe décisive. En Premier League, en revanche, il n’a que deux titularisations et six entrées en jeu en onze journées pour un petit but à son actif.