Transfert : Cristiano Ronaldo de retour à Manchester: décision en vue

Son club n'a cessé de répéter que Cristiano Ronaldo, qui lui doit encore un an de contrat, n'était pas à vendre. Et si les noms du Bayern Munich, Chelsea et plus récemment de l'Atlético Madrid, ont circulé comme destinations possibles, la transaction financière ne sera pas simple à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 500 000 euros par semaine.