Cristiano Ronaldo, «esclave des temps modernes»

C’est ce que pense Joseph Blatter, président de la Fifa. Il demande à Manchester United de laisser partir le joueur portugais qui veut rejoindre le Real Madrid.

"Si le joueur veut aller jouer ailleurs, alors une solution doit être trouvée, parce que s'il reste dans un club où il ne se sent pas bien, ce n'est bon ni pour lui ni pour le club", a-t-il insisté. Cristiano Ronaldo veut rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid serait prêt à payer jusqu'à 85 millions d'euros pour l'attaquant international portugais de 23 ans, sacré meilleur buteur du Championnat d'Angleterre la saison dernière, et à lui offrir un contrat de 5 ans avec un salaire annuel net de plus de 9 millions d'euros. Mais son club de Manchester, où il est sous contrat jusqu'en 2012, refuse de le laisser partir et a réaffirmé vendredi qu'il n'était "pas à vendre".