Cristiano Ronaldo est le nouveau Ballon d'or

Cristiano Ronaldo a

succédé mardi à Kaká au palmarès

du prestigieux trophée.

The Sun a révélé un secret de Polichinelle. Dans son édition de samedi, le tabloïd britannique affirmait avoir aperçu une délégation de France-Football à Manchester pour photographier la star portugaise âgée de 23 ans.

C'est donc sans surprise que l'attaquant portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo, remporte le Ballon d'Or France Football 2008 à l'issue du vote d'un jury international de journalistes réuni par le bi-hebdomadaire. Ronaldo a obtenu 446 points et a largement devancé l'attaquant argentin du FC Barcelone Lionel Messi (281 points) et l'attaquant espagnol de Liverpool Fernando Torres (179 points).

Après Eusebio (1965) et Luís Figo (2002), Cristiano Ronaldo devient ainsi le troisième Portugais à remporter le Ballon d’or.

Lors de la saison 2007/2008, l’attaquant-vedette de Manchester United a remporté le championnat d’Angleterre et la Ligue des champions. Avec 42 buts toutes compétitions confondues, il a aussi battu le record du plus grand nombre de buts inscrits en une saison, détrônant le mythique George Best.