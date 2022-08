Football : Cristiano Ronaldo promet d'éclaircir bientôt son avenir

Sans fournir de précisions, «CR7» indique que «les médias ne racontent que des mensonges». J’ai un cahier et sur 100 actualités à mon sujet (ces derniers mois), seules cinq étaient vraies. Imaginez comment c’est. Gardez ce conseil». Le quintuple Ballon d’or (37 ans), qui a encore un an de contrat à ManU, avait séché la reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis la tournée en Asie et Australie. «Il a eu des problèmes familiaux», avait alors indiqué Bruno Fernandes, son coéquipier portugais.