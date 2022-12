Football : Cristiano Ronaldo se rapproche un peu plus de l'Arabie saoudite

Viendra, viendra pas? L’avenir footballistique de Cristiano Ronaldo n’est pas encore scellé, mais les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite se font de plus en plus insistantes. Selon CBS Sports, la visite médicale précédant la signature d’un éventuel contrat a déjà été programmée par le club Al-Nassr, qui aurait aussi réservé un logement pour les représentants du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions. Selon le média britannique, un accord entre les deux parties pourrait être finalisé pour l’ouverture du mercato de janvier.

Le Portugais de 37 ans, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, recevrait une offre de 173 millions de livres sterling par an (195,2 millions d'euros), selon The Sun. On lui confierait également un rôle important dans la gestion du club basé à Riyad ainsi que dans une potentielle candidature de l'Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2030. De quoi faire réfléchir à deux fois le quintuple Ballon d'or.