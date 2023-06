Football: Cristiano Ronaldo veut «continuer» à jouer en Arabie saoudite

«Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici», a assuré Ronaldo lors d’un entretien accordé à la Saudi Pro League, la ligue de football professionnel du royaume. «Je pense que s’ils continuent à faire le travail qu’ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l’un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans», a-t-il continué.

Surpris par certaines pratiques locales

Ronaldo a marqué 14 buts en 16 matches dans le championnat saoudien, mais le club de Ryad a terminé à la deuxième place du classement derrière le champion, Al-Ittihad. Fin décembre 2022, l’ancien buteur de Manchester United et du Real Madrid avait signé un contrat de deux ans et demi en faveur d’Al Nassr pour un montant estimé à plus de 400 millions d’euros.