Cristiano va-t-il faire le doublé?

Le pays le plus souvent récompensé est le Brésil, avec 8 trophées répartis entre Romario (1 titre), Rivaldo (1), Ronaldo (3), Ronaldinho (2) et Kaka (1). Suivent la France avec le triplé de Zidane (1998, 2000 et 2003), l'Italie, primée à deux reprises grâce à Baggio (1993) et Cannavaro (2006), seul défenseur à avoir été décoré.