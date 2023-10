Cristina Cordula: «J'ai envie de pleurer, je n'en peux plus»

«Je suis dépitée, je ne sais pas quoi faire». Cristina Cordula s'est saisie de son compte Instagram, ce mercredi, pour faire part de sa détresse: elle est envahie de punaises de lit depuis le mois de juin et n'arrive pas à s'en débarrasser. «J'en suis à ma 7e désinfection», confie-t-elle en montrant le chien renifleur censé dénicher les petites bêtes. Quelques instants plus tard: «Verdict: il y en a encore!», lance-t-elle visiblement au bout du rouleau.

«J'ai acheté un nouveau lit»

Agir vite

Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, si on pense en avoir à son domicile, il est recommandé d'identifier formellement l'insecte et sa répartition dans le logement pour adapter le traitement à réaliser. Il est difficile de repérer les punaises de lit, car elles peuvent s'insinuer dans les moindres espaces. Cependant, une infestation se constate par la présence de piqûres visibles sur la peau, souvent en rang d’oignons ou groupées, la présence de déjections des insectes, ou encore la présence de grandes et longues traces de sang sur les draps, dues à l'écrasement des punaises pendant la nuit par la personne infectée.

Une fois l'identification faite, il faut agir vite, car plus l'infestation est importante, plus les punaises de lit se déplacent vite dans les autres pièces et dans d'autres logements. La lutte mécanique, c'est-à-dire sans utilisation d'insecticide, est fortement conseillée voire primordiale dans un premier temps pour diminuer et supprimer au maximum le nombre d'insectes.