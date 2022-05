Inondations au Luxembourg: Critique sur la gestion de crise, il est écarté

Chercheur en hydrométéorologie, Jeff Da Costa a assuré lundi sur la radio 100,7 avoir été écarté de son poste chez RSS-Hydro à Dudelange, quelques jours après avoir mis en cause les mesures en place au pays pour faire face aux inondations de l'été 2021. «On m'a fait comprendre qu'il y avait eu des pressions politiques et administratives», confirme-t-il à L'essentiel. Guy Schuman, directeur de RSS-Hydro a démenti mais évoque auprès de 100,7 une décision pour «éviter les pressions politiques et protéger ses autres collaborateurs».