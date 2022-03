«Critiquez mon look mais pas ma musique!»

Craig David, qui vient de

sortir un best of, assume sa métamorphose.

«Tant que mon public aime ma musique, je me moque de ce qu’on pense de mon look», a récemment déclaré Craig David à «Ozap.com». Et le chanteur anglais d’ajouter: «Mon art, c’est comme avoir un enfant. C’est donc plus difficile à accepter quand on critique mes chansons».

Face à ce physique imposant, on peine à reconnaître l’adolescent maigrichon à barbichette apparu en 2000 avec son tube «Rewind». «Je me suis entraîné avec un ami, ancien boxeur professionnel», avoue Craig. «J’étais gros quand j’étais enfant. J’ai eu l’opportunité de me prendre en main et j’ai travaillé comme un dingue pour me sentir mieux», commente-t-il.

«Walking away»



«Rise and fall» en duo avec Sting



Sa nouvelle coupe? «Les gens pensent qu’il y a une raison dans le fait de m’être rasé les cheveux, mais il n’y en a aucune!». À 27 ans, le beau gosse sort son premier best of. «J’ai de la chance d’avoir une carrière qui dure depuis si longtemps. J’ai vu tant de chanteurs prometteurs arriver et disparaître», admet-il.