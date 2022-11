Mondial 2022/Groupe F : La Croatie domine le Canada et prend la tête du groupe F

Le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies a inscrit après seulement deux minutes de jeu le premier but canadien de l'histoire en Coupe du monde masculine. Dans ce groupe F, la Croatie (1re, 4 pts), le Maroc (2e, 4 pts) et la Belgique (3e, 3 pts) joueront leur qualification jeudi prochain (16h00) lors de la dernière journée qui proposera les affiches Croatie-Belgique et Canada-Maroc.