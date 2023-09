Les crocodiles évadés de retour au bercail

Les dizaines de crocodiles qui s’étaient échappés d’une ferme d’élevage en Chine la semaine dernière à la faveur d’inondations ont tous été capturés, a rapporté mardi un média d’Etat. Plus de 70 de ces reptiles avaient pris la fuite près de la ville de Maoming, dans la province du Guangdong dans le Sud du pays, profitant de l’inondation qui a fait déborder un lac après le passage d’un typhon.

Sur son site, des images montrent une dizaine de crocodiles gigoter dans la boue, la mâchoire fermée par du tissu et de la corde, entourés d’ouvriers tenant des parapluies. Parmi les fuyards se trouvaient 69 crocodiles adultes et deux plus jeunes, selon les Nouvelles de Pékin.