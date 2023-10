Crocus Quest: La maison de Jeanne, préparez-vous aux frissons!

Escape Game

Avec un groupe d’amis, vous partez à la découverte du Canada. Lors d’un voyage sur une route forestière, vous faites un accident et vous renversez un ours. La voiture est en panne et l’ours n’est plus là. Une maison se dresse devant vous. Est-ce une coïncidence ou quelqu’un vous-a-t-il attiré dans un piège? La nuit, dans la forêt, dans un endroit inconnu, seriez-vous capable de trouver de l’aide?