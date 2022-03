Economie – Croissance record de 4,9% en 2021 au Portugal

Économie : Croissance record de 4,9% en 2021 au Portugal

Le PIB du Portugal a progressé de 4,9% en 2021, tiré par la demande intérieure et les exportations, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Ine).

Au quatrième trimestre 2021, la hausse est de 5,8% et s'explique par «l'accélération des exportations de biens et services» qui ont progressé de 15,8% sur un an et de 8,9% par rapport au trimestre précédent, souligne l'Ine.