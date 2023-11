Guerre Hamas-Israël: La Croix-Rouge «extrêmement inquiète» après le raid dans l’hôpital al-Chifa

L’armée israélienne a annoncé tôt mercredi mener une opération «ciblée» contre les islamistes palestiniens du Hamas dans l’hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza. «Les forces de défense israélienne mènent une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l’hôpital al-Chifa», a indiqué l’armée dans un communiqué en anglais.

L’armée israélienne dispose sur place «d’équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entrainées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu’aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains», a-t-elle affirmé.