Crue de la Moselle: un spectacle plutôt qu’une menace

En raison des fortes pluies, Meteolux avait émis, jeudi, une alerte aux inondations pour le sud du pays, dans un premier temps, puis pour le nord. «La situation météorologique indique un risque éventuel de crue», pouvait-on lire sur inondations.lu . Ce vendredi matin, les services météo ont prolongé l’alerte jusque dimanche minuit pour le sud du pays. Une vigilance qui s’applique uniquement à la Moselle, ailleurs, «la situation météorologique n’indique plus de risque de crue», a indiquévendredi matin le service de prévision de crues (SPC) de l’Administration de la gestion de l’eau.

En attendant, sur les rives de la Moselle à Schengen, les promeneurs en profitent pour admirer le paysage ou prendre des clichés. «C’est toujours fascinant de voir le paysage changer d’heure en heure», raconte Georges, qui se promène tous les jours le long de la Moselle. Il dit être toutefois un peu triste que l’accès à la promenade soit fermé. Les gérants et clients du café Oudill, quant à eux, restent sereins. «Pour nous, ce n’est rien de particulier. Le niveau de l’eau monte chaque année», dit la gérante.

La crue accentue cependant un autre problème, à savoir celui du stationnement. «Quand certaines rues en contrebas sont fermées, plus personne ne peut s’y garer», poursuit la tenancière. Selon elle, le chaos habituel du stationnement est alors encore plus extrême. Vu que les transports publics sont gratuits, les frontaliers mobilisent les places de parking en journée et en privent la clientèle du café, selon elle.