La Moselle est montée de près de 2 mètres et déborde

MeteoLux a placé tout le pays en alerte crues de jeudi 7h à samedi minuit pour le sud du pays et de jeudi 13h à vendredi 12h pour le Nord.

Le cours d’eau est donc sorti de son lit à Remich (voir vidéo ci-dessus) et à Schengen et Ehnen (voir diaporama ci-dessous). Le niveau devrait redescendre dans la journée de vendredi mais les autorités n’excluent pas une nouvelle hausse ce week-end.

À noter que les niveaux de l’Alzette et de la Sûre grimpent aussi mais ne devraient pas atteindre les cotes de vigilance. Il est toutefois possible que des zones fréquemment inondées (passages souterrains, parkings et routes le long des cours d’eau) soient inondées.