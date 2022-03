Chez les Beckham : Cruz se lance dans la musique comme maman

Le fils cadet de David et Victoria Beckham, Cruz, 17 ans, compte percer dans la musique. Il collabore avec l’un des compositeurs de Justin Bieber.

Cruz Beckham, 17 ans, veut suivre les pas de sa célèbre maman qui a connu la gloire au sein des Spice Girls. Instagram

Alors qu’il a fêté ses 17 ans le 20 février, Cruz Beckham sait déjà dans quel domaine professionnel il veut faire carrière: la musique. Le fils de David et Victoria Beckham, qui a sorti un premier single à l’âge de 11 ans, compte bien devenir une popstar. Interviewé par i-D magazine, pour lequel il a posé torse nu en couverture, l’ado a révélé qu’il avait enregistré des titres avec l’Américain Poo Bear. Ce dernier est auteur-compositeur à l’origine de plusieurs tubes de Justin Bieber comme «Yummy», «What Do You Mean?», «Intentions», «Where Are U Now».

«Nous avons passé du temps en studio d’enregistrement à plusieurs reprises et on a fait des chansons ensemble», a précisé Cruz dans la revue. Ces titres parleront de ses «expériences personnelles». Alors qu’il s’était imaginé faire le même métier que son père, le jeune homme a changé d’avis. «J’ai pensé que je voulais faire du football et j’en ai fait pendant un moment. Mais, maintenant, j’ai trouvé exactement ce que je veux faire.»

Conscient de son célèbre patronyme, le Britannique, qui est encore scolarisé, ne se lance pas dans cette carrière à la légère. Si sa mère était membre des Spice Girls, groupe dans lequel elle ne veut plus chanter, Cruz, lui, veut s’investir encore plus dans la musique en jouant aussi de la guitare, du piano et de la batterie. «J’ai même appris à jouer de la mandoline pour une chanson que j’ai écrite, a-t-il ajouté. Je pense qu’on arrête jamais d’apprendre, mais je prends mon temps pour voir ce qui va se passer.»