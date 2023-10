Élections législatives: Le CSV devance le LSAP dans le Sud

Trois sur trois. Après le Nord et l'Est, le CSV finit en tête dans la circonscription Sud, avec 27,8% et sept sièges de députés. Le LSAP suit, avec 24,53% des voix et six élus. Ces deux partis obtiennent ainsi le même nombre de députés qu'il y a cinq ans. Le DP, avec 18,66% des voix, glane lui un quatrième élu, tandis que Déi Gréng (8,54%) perdent un siège et tombent à deux députés du Sud. L'ADR (9,31%) conserve deux élus. Les Pirates (6,72%) restent à un élu, de même que déi Lénk (4,35%).