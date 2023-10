C’est devant des militants très enthousiastes que Luc Frieden s’est exprimé, dimanche vers 22h, après s’être longtemps fait attendre. Sous des tonnerres d’applaudissements des membres de son parti, la tête de liste CSV a salué le score des législatives. «Le CSV a un mandat clair pour former le prochain gouvernement», a affirmé l’ancien ministre des Finances.

Il s’est réjoui du fait que le gouvernement actuel ne puisse plus être formé, rendant le CSV incontournable. «Nous le faisons dans le respect des élections, au nom des électeurs et dans l’intérêt du pays», a-t-il lancé. Luc Frieden a précisé avoir «appelé les têtes de liste des trois autres grands partis dans la soirée» et évoque «une campagne très respectueuse».