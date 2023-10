Élections législatives: Le CSV revendique le poste de formateur pour Luc Frieden

Après leur entrevue avec le Grand-Duc Henri et le Grand-Duc héritier Guillaume, Francine Closener et Dan Biancalana, coprésidents du LSAP, sont apparus très détendus. «Le dialogue était instructif, constructif et intéressant, nous avons fait le constat que nous étions le deuxième parti le plus fort», résume la première. C’est vrai en nombre de voix, mais les socialistes sont devancés par le CSV et le DP en nombre de sièges.