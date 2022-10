Vacances au soleil: Cuba: 5 choses à voir absolument

À La Havane, des visites de la ville sont organisées en voitures décapotables des années 1950. Edelweiss/Loren Bedeli

1. Plongée dans la culture cubaine à La Havane

La capitale cubaine à l’architecture coloniale espagnole est un dédale de rues dans lequel il fait bon se perdre. On déambule dans le centre historique, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, en levant les yeux. Il serait dommage de manquer les vendeurs de pizzas et de cigares accoudés à leurs balcons. Ceux-ci disposent leurs articles dans un seau ou un sac en tissu, dans lequel on aura mis l’argent au préalable, qu’ils font monter et descendre manuellement.

Une vendeuse de cigares adossée à son balcon. N.Seddik

Activité incontournable à La Havane: un tour de la ville en voiture décapotable des années 1950. L’occasion de découvrir, entre autres, la superbe forêt de La Havane, traversée par la rivière Almendares où ont lieu des rituels afro-cubains.

1 / 4 La Ford 1956 dans laquelle nous avons fait le tour de la ville. N.Seddik N.Seddik La forêt de La Havane et la rivière Almendares dans laquelle un rituel afro-cubain est en train de se dérouler. N.Seddik

Pour les amateurs et amatrices de cigares, le charmant hôtel Conde de Villanueva est un passage obligé. On y fume le cigare, accompagné d’un verre de rhum pur et d’un café.

Rhum, café et cigare à l’hôtel Conde de Villanueva Edelweiss/Loren Bedeli

2. Grotte marine et nature à Viñales

Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, ce parc national situé dans la province de Pinar del Rio se trouve à l’ouest de l’île. Un arrêt indispensable pour les amoureux et amoureuses de la nature. Les paysages y sont à couper le souffle. La grotte marine des Indiens, que l’on découvre en bateau, est à ne pas manquer.

1 / 2 Vue plongeante sur une nature luxuriante dans la vallée de Viñales depuis le «Mirador Los Jazmines». N.Seddik La grotte marine des Indiens. Edelweiss/Loren Bedeli

3. Trinidad

Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, la ville de Trinidad, située à l’est de La Havane, ravira les aficionados d’architecture coloniale. On se balade dans les rues tranquilles de cette ville qui abrite une population de 60’000 personnes et on grimpe les escaliers de la tour du Musée historique municipal. Au sommet: une vue à 360 degrés sur les toits de Trinidad. Comme récompense, direction La Canchànchara, un bar où l’on déguste un cocktail du même nom à base de rhum, de citron, de miel et d’eau.

1 / 4 Trinidad est réputée pour ses façades colorées. N.Seddik N.Seddik N.Seddik

4. Forêt tropicale et cascades

Topes de collantes, une réserve naturelle située au nord de Trinidad, est une étape incontournable pour qui aime randonner et observer la flore. Un guide local, qui vient nous chercher à l’hôtel dans un camion de l’URSS, nous emmène à la découverte des caféiers, des mariposa blanca – ces fleurs blanches qui sont le symbole national – et autres merveilles de cette forêt tropicale. On admire les cascades, sur le chemin menant au restaurant dans lequel tout le monde s’arrête, et où l’on déguste un délicieux poulet aux épices.

1 / 6 Le camion de l’URSS qui vient chercher les touristes à leur hôtel pour les emmener au point de départ de la randonnée. Le trajet dure environ trente minutes. N.Seddik Des guides locaux emmènent les voyageurs à la découverte de la flore locale. N.Seddik Le fruit du caféier appelé cerise de café. N.Seddik

5. Farniente à la plage

Du sable blanc et une eau turquoise. Voici le programme idéal pour terminer en beauté son aventure cubaine. L’île de Cayo Santa Maria, située à l’est de La Havane et que l’ont rejoint en 5 heures 30 par la route, dispose d’une vingtaine de complexes hôteliers all inclusive où combiner farniente et activités nautiques.