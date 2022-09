Référendum : Cuba dit oui au mariage homosexuel et à la gestation pour autrui

Selon des résultats presque définitifs, la participation s'est établie à 74,01%, avec 66,87% en faveur du texte, et 33,13% contre, rapporte le CEN. Les résultats de 36 circonscriptions n'étaient pas encore connus en raison d'intempéries qui ont frappé l'est de l'île. La nouvelle loi devait obtenir plus de 50% pour être approuvée et entrer en vigueur.